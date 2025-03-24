Руководитель «Яндекс Аренды» Жуков: поколение Z диктует цены на аренду жилья

Стоимость аренды квартир в России растет. Одна из причин — требования молодых людей, которые хотят снимать жилье. Руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков рассказал KP.RU , что современная молодежь обращает внимание на состояние квартиры, ее эстетичность и качественный ремонт.

Так, 62% зумеров ставят во главу угла хорошее состояние и дизайн жилья. Почти половина поколения Z хочет видеть в доме дополнительные удобства, такие как кондиционер или посудомоечная машина. Эти запросы учитывают собственники, сдающие квартиры. Чтобы удовлетворить все требования, нужно вложить деньги в интерьер и технику, поэтому цены на такие квартиры выше, пояснил эксперт.

На рынке также появились инвестиционные квартиры, купленные специально для сдачи в аренду во времена дешевой ипотеки 2020–2024 годов. Владельцы таких квартир сдают их по более высокой цене, чтобы вернуть вложенные средства.