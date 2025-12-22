Руководитель ИДЦ Петербурга Лесников рассказал о поддержке бизнеса для сотрудничества с Китаем
Информационный деловой центр (ИДЦ) Санкт-Петербурга функционирует в Пекине уже три месяца, и его руководитель Кирилл Лесников представил предварительные результаты деятельности учреждения. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
Как пояснил эксперт, объединение успешно выступает посредником для предприятий обоих государств, обеспечивая российским компаниям помощь в освоении сложного китайского рынка, предлагая широкий спектр информационных услуг и консультации.
«Для китайских компаний становимся навигатором по возможностям Петербурга», — отметил представитель ИДЦ.
По его словам, основные направления развития экономики города включают высокотехнологичные отрасли, биомедицинские технологии, кораблестроение, инженерные услуги, производство продуктов питания, туристическую сферу и креативные индустрий.