Руководитель Fashion CDEK.Shopping Попова: в моду входит винтажная посуда из цветного стекла

Руководитель категории Fashion CDEK.Shopping Елизавета Попова назвала винтажные предметы интерьера, которые в настоящее время переживают вторую молодость. Слова эксперта опубликовал Life.

Она посоветовала поискать среди старых вещей посуду из цветного стекла приглушенных оттенков. Такие изделия станут незаменимой частью любого модного дизайна.

Попова отметила, что футуристичные и графичные лампы уже утратили актуальность. На смену им пришли «бабушкины» светильники с тканевой обтяжкой и цветной эмалью.

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