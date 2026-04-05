Руководитель екатеринбургской фирмы предстанет перед судом за контрабанду леса

В Екатеринбурге завершилось расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации. Его обвиняют в незаконном экспорте пиломатериалов на сумму более восьми миллионов рублей. Об этом написал «ФедералПресс» .

Дело будет рассмотрено в Верх-Исетском районном суде. Обвиняемый, 41-летний мужчина, подозревается в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере, сообщает «Уральский меридиан».

По данным следствия, в 2022–2023 годах предприниматель экспортировал хвойную древесину за границу, предоставляя в Уральскую электронную таможню декларации с недостоверной информацией о происхождении леса. Все документы оформлялись дистанционно через систему электронного документооборота.

Таким образом, по мнению следствия, мужчине удалось нелегально переместить через таможенную границу Евразийского экономического союза более 840 кубометров леса, рыночная стоимость которого превысила восемь миллионов рублей.