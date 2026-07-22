RTVI покажет арт-объект на фестивале «Архстояние»

С 23 по 26 июля в арт-парке Никола-Ленивец пройдет фестиваль современного искусства и архитектуры «Архстояние». На нем RTVI представит арт-объект под названием «Место встречи».

Инсталляция станет ответом на главную тему фестиваля в этом году — «Маршрут перестроен». Арт-объект представляет собой советскую остановку, которая превращается в пространство для личных встреч и случайных открытий.

RTVI призывает сделать паузу в эпоху бесконечного ускорения и цифрового шума. «Место встречи» фиксирует неуловимый миг между прошлым и будущим, когда ожидание перестает быть пустотой. Здесь можно прислушаться к себе или неожиданно встретить другого человека, что приведет к спонтанным разговорам и общим историям.

Выбрав эстетику советского павильона, RTVI обращается к памяти о времени, когда ожидание было естественной паузой. Это не ностальгия ради ностальгии, а приглашение замедлиться и вспомнить, что даже в самом плотном расписании есть место для личного.