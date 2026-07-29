RTVI подготовил репортаж о Сирии через полтора года после смены власти

Спустя полтора года после смены власти в Сирии экономический кризис продолжает определять жизнь большинства граждан. Специальный репортаж Кати Казанчук «Сирия после Асада» выйдет на RTVI 31 июля.

По словам безработного Юсуфа Аднана Суэйдана из Дераа, выживать удается только за счет переводов от родственников в Германии, Турции и Иордании.

«У меня таких нет. Примерно 90% людей живут очень тяжело», — заявил он.

Владелец кафе Самир из Дамаска рассказал о колоссальном разрыве между доходами и расходами. Средняя зарплата составляет 150–200 долларов, а для жизни нужно 400–600 долларов. Местные предприятия закрываются, не выдерживая конкуренции с импортом.

Появление электричества обернулось новыми тратами: владельцу заведения приходит счет на миллион сирийских фунтов за два месяца при заработке в два–три миллиона.

«Многие люди потеряли доход», — отметил бизнесмен.

Адван Бакри живет в подземном убежище лагеря беженцев в Идлибе. Он не может вернуться домой — все здания разрушены войной.

«Самая низкая арендная плата здесь — 250 долларов. Жизнь стала очень дорогая», — говорит беженец.

Инженер Мохаммед, приезжающий на родину из США, констатирует тяжелый системный кризис: огромная часть населения страны сегодня просто не может позволить себе нормально питаться.