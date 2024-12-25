РТУ МИРЭА: отправка новогодних открыток через мессенджеры может быть опасной

Отправка электронных открыток близким через мессенджеры в праздники может привести к неприятным последствиям. Киберпреступники активно используют праздничный сезон для распространения вредоносного программного обеспечения и применения мошеннических схем, предупредила заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова, написал RT .

Собеседница рассказала о распространенной практике мошенников, связанной с рассылкой фальшивых новогодних открыток. Эти письма представляют собой популярный способ мошенников заманивать пользователей. Открытие подобного сообщения может привести к различным негативным последствиям, включая заражение компьютера вредоносными программами, кражу личных данных, а также утрату доступа к устройству.

Мошенники могут использовать инфицированное оборудование для распространения спама или участия в ботанах-сетах, контролируемых дистанционно для проведения атак на другие системы.

Для защиты от мошенников рекомендуется соблюдать следующие правила: не открывайте подозрительные сообщения, удаляйте подозрительные сообщения, проверяйте ссылки перед открытыми письмами, чтобы убедиться в их надежности.