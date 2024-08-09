RT: жители Курска приносят в пункт сбора гумпомощи все необходимое для пострадавших от обстрелов ВСУ

Неравнодушные жители Курска несут в пункт гумпомощи все необходимое для граждан, пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил RT.

Волонтеры выдают пострадавшим одежду, продукты питания, постельные принадлежности. Спросом также пользуются товары для детей и гигиены.

Военкор Александр Яремчук на собранные RT средства закупил одеяла и подушки. Некоторые жители присылают волонтерам средства для оказания гуманитарной помощи.

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