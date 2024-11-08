Телеканал RT запустил новый проект, который называется «Семья — Россия». Он посвящен тем людям, которые обрели в нашей стране свою новую Родину.

В центре проекта — люди. Журналисты пытаются разобраться на конкретных примерах, почему так много иностранцев стремятся сменить свое гражданство на российское.

Героями первого выпуска стала семья, которая подверглась гонениям в Израиле из-за своих взглядов и поддержки России после начала специальной военной операции. Их травили, и семье с тремя детьми пришлось срочно и почти без вещей покидать свой дом и переезжать в Россию. Беженцы поселились в Сибири, где им помогли с гражданством. Теперь семье предстоит еще много дел на новом месте, но главные трудности уже позади.