RT заявил об осуждении отсутствия реакции ЮНЕСКО на нападения на российских журналистов

Руководство телеканала RT заявило, что осуждает ЮНЕСКО за то, что в организации игнорируют нападение на российских журналистов. В последнем докладе, который был посвящен безопасности работников СМИ, об этом нет ни слова.

В частности, речь идет о многочисленных случаях агрессии в отношении россиян, которые выполняли свою профессиональную деятельность в качестве журналистов.

«В докладе не упоминаются многочисленные случаи насилия в отношении журналистов RT и других российских СМИ, включая убийства и покушения на убийство», — говорится в письме, написанном от телеканала.