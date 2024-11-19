RT заявил об осуждении отсутствия реакции ЮНЕСКО на нападения на российских журналистов

Руководство телеканала RT заявило, что осуждает ЮНЕСКО за то, что в организации игнорируют нападение на российских журналистов. В последнем докладе, который был посвящен безопасности работников СМИ, об этом нет ни слова.
В частности, речь идет о многочисленных случаях агрессии в отношении россиян, которые выполняли свою профессиональную деятельность в качестве журналистов.
«В докладе не упоминаются многочисленные случаи насилия в отношении журналистов RT и других российских СМИ, включая убийства и покушения на убийство», — говорится в письме, написанном от телеканала.
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