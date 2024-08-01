RT: за якобы принадлежащую Дурову дозу спермы просят 30 тысяч рублей
Корреспондент RT посетила клинику, где, как утверждается, хранится сперма Павла Дурова. Ей продемонстрировали анкету, которую, как заявили работники медучреждения, заполнял сам основатель Telegram.
Стоимость одной дозы спермы в этой клинике составляет 20 тысяч рублей, но для биоматериала Дурова цена установлена в 30 тысяч рублей, хотя ранее она достигала 70 тысяч.
Общая стоимость услуги, включая подсадку эмбрионов, варьируется от 225 до 300 тысяч рублей. В клинике также сообщили о сильном интересе к «материалу Дурова», добавив, что «вся запись ведется исключительно на него».
На вопрос о гарантиях подлинности предоставленного биоматериала не последовало конкретных ответов, однако показали несколько детских фотографий Павла Дурова и снимки детей, якобы появившихся от него.
Сотрудники клиники заверили, что все дети, рожденные от основателя Telegram, в возрасте полутора лет начинают читать.