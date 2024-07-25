RT: за донат ФБК через Telegram-бота можно получить десятилетний срок

ФБК* представил Telegram-бота, который, согласно заявлениям его создателей, позволяет сохранять анонимность при переводе пожертвований из России на биткоин-кошелек экстремистской группы. Однако, как выяснили журналисты RT , жертвователи рискуют столкнуться с серьезными последствиями: за один такой перевод можно получить наказание вплоть до десяти лет тюрьмы.

Эксперты, считают, что ФБК* не раскрывает все риски, связанные с использованием бота. Скрыть опасные последствия для желающих сделать денежный перевод команду вынуждает активная борьба за контроль над пожертвованиями со стороны общественности. Взаимные подозрения и недовольства только усиливаются.

Бот работает таким образом, что с одного аккаунта пользователи могут получить лишь один адрес биткоин-кошелька в сутки, на который и просят отправлять деньги. На первый взгляд, такая система должна быть эффективной.

Тем не менее, на сайте ФБК* генератор биткоин-кошельков доступен без каких-либо ограничений. Это позволяет любому желающему получить новые адреса, что ставит под сомнение анонимность жертвователей, если они воспользуются этими же кошельками.

Как отметил эксперт в области кибербезопасности и директор компании Zecurion Алексей Раевский, Telegram-бот усложняет процесс деанонимизации пользователей, осуществляющих биткоин-переводы, но полностью их не защищает. Правоохранительные органы располагают методами и инструментами для идентификации граждан, использующих криптокошельки.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ.