RT представил новую серию проекта «Семья — Россия» о семье, которая решила оставить Канаду и переехать на постоянное место жительство в Липецкую область.

Александр, который родился из Молдавии, и Любовь — уроженка Украины, встретились и поженились в Канаде. Там Александр работал специалистом в IT-сфере, а его жена трудилась детским психотерапевтом. Вскоре Любовь осознала, что канадская система воспитания детей ей не подходит, и семья перешла на домашнее обучение. Спустя некоторое время супруги пришли к выводу, что Россия — наиболее подходящая страна для комфортной жизни, работы и воспитания детей.

В 2021 году они переехали в Липецкую область, поселились в деревне на берегу реки Воронеж и сейчас планируют развивать экотуризм.