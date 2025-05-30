RT возглавил рейтинг самых цитируемых интернет-СМИ в апреле 2025 года
По данным исследования «Медиалогии», сайт «RT на русском» стала лидером по цитированию среди средств массовой информации в Сети за апрель 2025 года.
Среди наиболее популярных материалов выделяются статьи о продаже квартиры Джипа Ефремова за два миллиона рублей, достижениях хоккеиста Александра Овечкина и смерти скульптора Зураба Церетели.
Ранее RT на русском также был отмечен как ведущий Telegram-канал среди СМИ, удерживая первую позицию в топ-100 на протяжении полугода.
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