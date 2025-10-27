RT установил гигантский зеленый рупор на Манежной площади в Москве

Гигантский зеленый рупор появился на Манежной площади в Москве. Арт-объект установил RT в честь 20-летия телеканала.

Внутри конструкции оборудована полноценная телевизионная студия. Поверхность инсталляции украшают высказывания мировых политиков и журналистов о RT. Среди них — цитата бывшего американского госсекретаря Джона Керри, охарактеризовавшего телеканал как «рупор пропаганды», а также высказывания европейского дипломата Жозепа Борреля, венесуэльского государственного лидера Николаса Мадуро и представителей Государственного департамента США.

Студия внутри рупора регулярно проводит эфирные трансляции, записывает программы и берет интервью на различных языках.