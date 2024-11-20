RT: сезонное меню предложили ввести в российских школах

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Шушары Михаил Ветров обратился к министру просвещения России Сергею Кравцову с предложением рассмотреть ввод в школах принцип сезонного меню. Об этом сообщил RT.
Политик считает, что от грамотно составленного питания в учебном заведении зависит здоровье и настроение ученика. Он пояснил свое предложение тем, что в мире уже есть практика внедрения сезонного меню при организации детского питания.
«Такой подход значительно повышает спрос школьников на еду из местных столовых», — сказал Ветров.
По его словам, сезонные продукты отличаются повышенной свежестью и несут пользу для детского организма.
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