RT: самозапрет на кредиты будет полезен импульсивным покупателям

Замдиректора Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Дарья Андрианова прокомментировала в беседе с RT спрос на новую услугу — сервис по самозапрету на кредиты.

Стартовый спрос оказался высоким: 2,7 миллиона граждан установили самозапрет за три дня работы сервиса. Это значит, что государственные цифровые сервисы стали популярными среди населения.

По мнению Андриановой, самозапрет стоит установить в первую очередь тем, кто не планирует брать кредиты или уже давно выплатил их. Также эта услуга пригодится людям, чьи пожилые родители могут стать жертвами мошенников. Наконец, самозапрет будет полезен импульсивным покупателям, которые хотят контролировать свои расходы.