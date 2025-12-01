RT: с 1 декабря 2025 года в России вводится должность администратора многоквартирного дома

С 1 декабря 2025 года в России официально вводятся обязанности администратора многоквартирного жилого дома. Об этом напомнил RT .

Основная задача нового специалиста заключается в организации собраний владельцев помещений и представительстве интересов жителей при взаимодействии с управляющими компаниями.

Кроме того, собственники квартир также столкнутся с изменениями в правилах эксплуатации общего имущества здания. Как пояснили представители Совкомбанка, теперь усложняется процедура установки оборудования на фасадах домов и использования технических помещений.

Так, для монтажа кондиционера, размещения спутниковых антенн либо обустройства чердаков и подвалов потребуется предварительно заручиться согласием большинства соседей.