RT: российские ученые создали нейросеть для распознавания и проверки документов

Разработчики российской научной IT-компании Smart Engines смогли разработать программу, которая сможет удаленно проверять подлинность документов. Об этом сообщил RT.
Она основана на двух нейросетях. Первая из которых распознает данные предоставляемых документов, а вторая — проверяет их подлинность по сотне параметров. Всего изображение подвергается 533 проверкам.
Создатели программы предполагают, что их разработка могла бы пригодиться в финансовом секторе. С ее помощью можно будет минимизировать риски мошенничества. Кроме того, она облегчит финансовым компаниям дистанционную работу с клиентами и их документами.
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