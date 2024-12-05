RT: российские ученые создали нейросеть для распознавания и проверки документов

Она основана на двух нейросетях. Первая из которых распознает данные предоставляемых документов, а вторая — проверяет их подлинность по сотне параметров. Всего изображение подвергается 533 проверкам.

Создатели программы предполагают, что их разработка могла бы пригодиться в финансовом секторе. С ее помощью можно будет минимизировать риски мошенничества. Кроме того, она облегчит финансовым компаниям дистанционную работу с клиентами и их документами.