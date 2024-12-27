RT рассказал о запуске нового мультимедийного проекта «Окно в Россию» для изучения русского языка, истории и культуры

RT запускает новый мультимедийный проект «Окно в Россию». Иностранные пользователи смогут изучить русский язык, познакомиться с историей и культурой России, а также узнать об оформлении гражданства, образовании и переезде в страну.

Проект осуществляется при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

По словам руководителя проекта Наталии Лебедевой, иностранные пользователи сталкиваются с нехваткой качественных, структурированных и актуальных материалов о России. Особенно это касается увлекательных и доступных форматов, к которым привыкли пользователи соцсетей. «Окно в Россию» поможет восполнить этот пробел.

Проект будет создавать собственный контент для изучения русского языка, истории и культуры России, а также собирать информацию из других источников.

Как отметил главный редактор портала «Окно в Россию» Всеволод Пуля, проект будет работать как единое окно. С одной стороны, он предоставит иностранцам удобный доступ ко всей информации и сервисам, связанным с Россией. С другой стороны, объединит ведущие российские культурные и образовательные организации и даст им возможность обратиться к международной аудитории.

Портал станет помощником для зарубежной аудитории в решении различных вопросов. Он свяжет пользователей с российскими онлайн-сервисами или направит их в соответствующие ведомства за информацией о переезде, образовании, изучении русского языка и культуры страны.

На данный момент портал доступен на четырех языках: русском, английском, французском и испанском. Новые языковые версии планируется запустить в 2025 году.