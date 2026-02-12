Телеканал RT сообщил, что Дарья Навальная будет учиться в Йельском университете* с целью освоения «технологий оранжевых революций».

Специалист по работе спецслужб Сергей Карнаухов в беседе с телеканалом указал на системный подход, используемый Западом для подготовки кадров, которые впоследствии принимают участие в массовых протестах.

Он утверждает, что подобные программы осуществляются под видом образовательных курсов, семинаров и тренингов, проводимых ведущими университетами и неправительственными организациями. Обучение фокусируется на разработке эффективных стратегий ненасильственного сопротивления властям, координации действий протестующих и манипуляции общественным мнением.

* Организация признана нежелательной на территории России.