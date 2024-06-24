RT: против руководства ФБК могут возбудить новые уголовные дела

Против топ-менеджеров и сотрудников ФБК* могут возбудить новые уголовные дела по экстремистским статьям. Такое мнение выразили юристы в беседе с RT.

По мнению специалистов, в словах сотрудников ФБК*, которые были произнесены в 2022 году в эфире на YouTube-канале ФБК*, могут содержаться признаки преступлений. Так, у  правоохранительных органов есть основания для начала доследственных проверок в отношении Дмитрия Низовцева** и Сергея Бойко**.

«Есть признаки по ст. 280.4 УК России („Публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства“)», — рассказала RT адвокат Сталина Гуревич, в прошлом следователь прокуратуры.

* ФБК — организация признана экстремистской и запрещена в России, также внесена в реестр иноагентов.

** Физлица, признанные иностранными агентами.

Промывание мозгов фашизмом. Дружественную РФ фракцию не позволят создать в Германии

Сарик Андреасян, не вари! Прекратить пачкать классику!

Духов день — праздник по понедельникам. Как встретить последнюю неделю перед постом

Приравнять к террористам и лишить прав. В Госдуме захотели жестче наказывать пьяных водителей

Ежегодную спартакиаду «Комус» провели в Лужниках

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте