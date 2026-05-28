RT представил ролик о Сергее Ярашеве, который 68 дней удерживал позицию в ДНР в одиночку
Телеканал RT представил ролик о бойце СВО Сергее Ярашеве, который в течение 68 дней удерживал позицию в Донецкой Народной Республике в одиночку.
В этом видео Ярашев делится своей историей, рассказывая о том, как он потерял обе ступни во время выполнения боевой задачи.
Несмотря на тяжелые ранения, он продолжал сражаться, отражая атаки украинских вооруженных сил, которые штурмовали его позицию около пяти раз.
