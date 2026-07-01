RT представил первую серию о битве за Северск

Телеканал RT выпустил первую серию документального цикла «Северская Сага», посвященного событиям в освобожденном Северске. Город, ставший «точкой ноль» перед битвой за Славянск и Краматорск, был запечатлен военными корреспондентами Климом Поплавским и Виктором Кирчевым.

Документалисты прибыли в Северск, когда он еще «дышал последними живыми». Военные корреспонденты помогли эвакуировать мирных жителей, среди которых были местные Андрей и Света. В фильме также показаны охотники за дронами из 6-й бригады, которые принимали участие в воздушных боях с ВСУ