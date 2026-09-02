RT представил фильм о ветеране СВО, ставшем школьным учителем

Международная медиагруппа RT выпустила первую часть документального цикла о ветеранах специальной военной операции, которые после возвращения с фронта пошли работать в школы. Героем премьерной ленты стал 53-летний Александр Алясов.

Алясов вырос в семье военных — его отец погиб в Афганистане. До начала СВО он занимался гуманитарной помощью для Донбасса, а в 2022 году ушел на фронт.

После тяжелого ранения и реабилитации боец начал выступать перед детьми по приглашению школ. Сегодня он преподает предмет «Основы безопасности и защиты Родины» и руководит военно-патриотическим клубом.

Вместе со школьниками ветеран ходит в походы, организует сплавы и отрабатывает навыки оказания первой помощи. Особое внимание уделяется правилам поведения при угрозе атаки беспилотников. Полевой лагерь для занятий организовал другой герой фильма — незрячий ветеран СВО Александр Бахтин, потерявший зрение в 21 год после ранения.

«Мог бы я сейчас работать в офисе? Мог бы, конечно. Но я не уверен, что это принесет мне такое удовольствие, как я получаю сейчас в школе», — поделился Алясов.

Участники проекта получили работу благодаря программе Минпросвещения «Вершина».