RT получил две награды на премии интернет-контента ИРИ
Национальная премия интернет-контента ИРИ отметила RT двумя наградами. В категории «Вирусный контент» победу одержал ролик «Мы — русские, с нами Бог!». Этот материал доступен в Telegram-канале RT.
Церемония награждения прошла с участием Екатерины Мизулиной и исполнителя SHAMAN.
Кроме того, проект «Факультет истории», разработанный RT совместно с Владимиром Мединским, также был удостоен награды.
Премия ИРИ — это главная индустриальная награда РФ для создателей социально значимого онлайн-контента.
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