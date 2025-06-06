RT получил две награды на премии интернет-контента ИРИ

Национальная премия интернет-контента ИРИ отметила RT двумя наградами. В категории «Вирусный контент» победу одержал ролик «Мы — русские, с нами Бог!». Этот материал доступен в Telegram-канале RT.

Церемония награждения прошла с участием Екатерины Мизулиной и исполнителя SHAMAN.

Кроме того, проект «Факультет истории», разработанный RT совместно с Владимиром Мединским, также был удостоен награды.

Премия ИРИ — это главная индустриальная награда РФ для создателей социально значимого онлайн-контента.

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