RT: патриотически ориентированные бизнес-клубы России представляют интерес для зарубежных спецслужб

Бизнес-клубы — востребованный формат сообществ среди российских бизнесменов. Эти закрытые организации имеют свои строгие правила, уставы и принципы объединений. Нередко, иностранные разведки интересуются бизнес-клубами, особенно патриотически ориентированными. Об этом сообщил сайт RT .

Как отметил судебный эксперт и преподаватель РГУП Игорь Иванишко, закрытые бизнес-сообщества считаются одним из самых идеальных мест для сбора конфиденциальных данных. Зарубежные спецслужбы привлекает закрытый формат мероприятий, большое количество влиятельных людей и открытость в деловых разговорах.

«У людей из мира большого бизнеса также есть связи с представителями военных и политических элит. Все это представляет особый интерес для иностранных спецслужб. При этом иногда член бизнес-клуба даже не подозревает, что используется в качестве источника важной информации. В других случаях его вербуют напрямую», — отметил эксперт.

По словам Иванишко, чаще всего представители иностранной разведки берут на вооружение бизнес-клубы среднего уровня, в которые входят специалисты по IT, искусственному интеллекту и техническим разработкам.