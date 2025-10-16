RT опубликовал фильм журналистки Парпиевой «Сильные духом. Часть 2. Белый свет»

Незрячая журналистка Регина Парпиева создала мотивационный фильм «Белый свет», герои которого — российские солдаты, потерявшие зрение на фронтах сражений. Фильм опубликован на платформе RT и призван показать мужество и силу духа людей, сумевших пережить страшные ранения и найти новый смысл жизни.

Три истории о ветеранах с позывными Бобер, Юг и Хабарик демонстрируют, как потеря зрения не мешает людям оставаться активными участниками общества. Солдаты делятся путями преодоления трудностей, поиском себя в новом мире и участием в жизни окружающих.

Фильм акцентирует внимание на уроке: ценность жизни не ограничивается физическим зрением, а заключается во внутреннем зрении, любви и вере в лучшее.