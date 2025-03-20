RT: о работодателе-мошеннике может говорить отсутствие информации в Сети

По его словам, важно изучить рынок труда по своему направлению, чтобы знать средние зарплаты на желаемой позиции. Подозрения должна вызвать вакансия с чрезмерно высокой зарплатой.

Семеренко также отметил, что о недобросовестности работодателя может говорить отсутствие информации о нем в открытых источниках. Например, у компании может не быть сайта, социальных сетей или профиля на профессиональных ресурсах. Это должно насторожить потенциального сотрудника.

Чтобы максимально обезопасить себя от недобросовестных «работодателей», Семеренко рекомендует обратиться к специалистам службы занятости или кадровым агентствам.