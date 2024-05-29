RT: москвичам пообещали теплую погоду до конца недели
Теплая погода с температурой до +26 градусов сохранится в Москве и Московской области до конца недели. Об этом RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
В эти дни осадки обойдут столицу стороной, на севере региона может быть кучево-дождевая облачность.
«В целом в Центральном федеральном округе завтра пройдут дожди в Смоленской, Тверской и Костромской областях», — отметил синоптик.
В субботу и воскресенье воздух в городе прогреется до +23, +28 градусов.
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