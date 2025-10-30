RT: Мария Гайдар решила закрыть бизнес, связанный с недвижимостью в Москве

Мария Гайдар, дочь бывшего зампреда правительства России Егора Гайдара, решила закрыть индивидуальный предпринимательский статус, связанный с владением и сдачей в аренду недвижимости в Москве. Заявление о ликвидации индивидуального предпринимателя было подано 24 октября 2023 года, написал RT .

Ранее Мария Гайдар владела тремя объектами недвижимости в столице, которые использовались для сдачи в аренду. Одно из таких помещений расположено в престижном районе Москвы, в Малом Тишинском переулке, и имеет площадь около 75 квадратных метров. Подобная квартира может приносить доход от 150 тысяч рублей в месяц, а её рыночная стоимость достигает 35–40 миллионов рублей.

Другая квартира Марии Гайдар находится вблизи станции метро «Белорусская», её площадь составляет около 50 квадратных метров. Стоимость аналогичных квартир в этом районе начинается от 25 миллионов рублей.