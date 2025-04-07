RT: координаты подлодки «Малютка» станут локацией для проведения воинских ритуалов

Подводные координаты затонувшей во время Великой Отечественной войны лодки типа «Малютка», обнаруженной в заливе Петра Великого, станут локацией для проведения воинских ритуалов. Эту информацию сообщил в разговоре с RT военный специалист капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Сначала проведут исследования. В этом помогут необитаемые подводные аппараты. При необходимости подключатся водолазы», — пояснил он.

По словам эксперта, останки экипажа обычно не поднимают на поверхность, но некоторые элементы лодки могут быть сняты. Бортовой номер, орудие и другие детали предполагается изучить, а затем будут официально установлены координаты судна. Корабли Тихоокеанского флота станут проводить церемонии над местом гибели, как над братской могилой, отметил Дандыкин.