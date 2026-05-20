RT и CCTV покажут фильм о финале Второй мировой «Последний удар»

20 мая на RT и китайском CCTV состоится премьера трехсерийного документального фильма «Последний удар». Показ приурочен к визиту президента России Владимира Путина в Китай.

Картина посвящена Маньчжурской стратегической наступательной операции августа 1945 года — финальному крупному сражению Второй мировой войны на азиатском театре.

Это первый совместный проект российских и китайских СМИ о событиях той эпохи, который будет одновременно показан в обеих странах. В фильм вошли уникальные кадры, снятые на местах боев, в архивах, музеях и мемориалах, а также ранее не публиковавшиеся свидетельства очевидцев.

Русскоязычная версия фильма будет доступна в прямом эфире RT Док 20, 21 и 22 мая в 13:30 по московскому времени.