RT до конца 2025 года запустит телеканал в столице Индии

Вице-премьер России Денис Мантуров сообщил о планах Russia Today запустить телеканал RT India в Нью-Дели до конца 2025 года. По его словам, это будет способствовать освещению событий в сфере российско-индийских отношений.
«Логичным является укрепление партнерских отношений по линии средств массовой информации. Уже хорошо известный в Индии медиахолдинг Russia Today планирует до конца года запустить телеканал RT India в Нью-Дели. Это позволит подробно освещать события российско-индийских отношений, а также объективно отражать растущую роль наших стран в современном многополярном мире», — отметил вице-премьер в рамках заседания межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявляла о подготовке к открытию телеканала в Индии.
