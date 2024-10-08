RT: депутат Хамзаев назвал некурящих сотрудников более продуктивными и поддержал идею об их поощрении

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с RT прокомментировал предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова поощрять некурящих сотрудников.

По его словам, некурящие сотрудники действительно являются более продуктивными с точки зрения производства.

«Конечно, стимуляция и механизм поддержки должен быть для некурящих сотрудников. Они более продуктивны», — сообщил парламентарий.

При этом он призвал подходить к методам поощрения максимально ответственно.