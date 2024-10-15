RT: археологи нашли при раскопках в Москве циркуль XVIII–XIX веков

В Москве в ходе археологических раскопок на 4-м Крутицком переулке был найден уникальный артефакт, не встречавшийся ранее на территории столицы. Это костяной циркуль, относящийся к концу XVIII — началу XIX века. Инструмент состоит из костяной ножки с латунным крепежом, на котором размещается соединительная дужка. Этот предмет использовали для измерения и разметки прямых линий, сообщает сайт mos.ru .

По словам специалистов, владельцем этого древнего циркуля мог быть студент или инженер, живший в эпоху царствования Павла I или Александра I, отметил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Находка уже была отреставрирована. После завершения восстановительных работ над другими предметами, найденными в 4-м Крутицком переулке, циркуль будет включен в музейный фонд, добавил RT.