РСТ: профориентационные задачи способствуют развитию промышленного туризма

Первый вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин указал на достаточно высокую динамику роста промышленного туризма в РФ. В беседе с радиостанцией Sputnik он перечислил причины данной ситуации.

По словам эксперта, такое положение дел объясняется экскурсионными и познавательными целями. Свою роль сыграли и профориентационные задачи.

«То есть будущие кадры, поскольку многие определили свою специальность еще в школьные годы, посещая те или иные предприятия», — пояснил специалист.

Он также обратил внимание на деловые и научные конференции, продвижение продукции. Кроме того, направлению уделяют достаточно серьезное внимание в силу его значимости для предприятий и регионов, добавил Барзыкин.