РСТ: медицинский туризм набирает обороты в Калининградской области

Калининградская область за последние 10 лет стала одним из самых популярных направлений для иностранных медицинских туристов. Регион входит в топ-5 субъектов России по потенциалу развития въездного медицинского туризма, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Новосибирском, отметил руководитель комитета по медицинскому туризму Российского союза туриндустрии Евгений Чернышев в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

Основная часть иностранных пациентов — русскоязычные граждане из Литвы, Польши и Германии, а также нерусскоязычные туристы из Германии, у которых в Калининграде осталась недвижимость. Наиболее востребованы услуги стоматологии, пластической хирургии, косметологии и программы чек-ап диагностики, которые не покрываются страховкой в их странах.

Несмотря на сложную геополитическую обстановку, Калининград сохраняет высокий потенциал для развития медицинского туризма благодаря доступным ценам — они в два–три раза ниже, чем в соседних государствах. Эксперты уверены, что регион продолжит привлекать иностранных пациентов, сочетая качество и доступность медицинских услуг