Роженицу в критическом состоянии спасли на трассе в Татарстане

В Татарстане автоинспекторы помогли роженице добраться до роддома. Женщина была в критическом состоянии, сообщили в пресс-службе МВД России.

Ночью на территории садового товарищества «Заречье», в 30 километрах от Казани, инспекторы заметили автомобиль Haval с мигающими дальними фарами. Они подошли к машине и увидели беременную, у которой начались схватки. Семье нужна была помощь, чтобы добраться до роддома.

«Полицейские пересадили женщину в патрульный автомобиль и отправились в больницу. По пути роженица несколько раз теряла сознание, но стражи правопорядка помогали ей прийти в себя с помощью нашатырного спирта, который оказался у ее мужа», — отметили в МВД.

Через 20 минут автоинспекторы проехали 30 километров и доставили роженицу в казанский роддом. Там ей оказали экстренную помощь, и вскоре на свет появились двойняшки — мальчик и девочка. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Новоиспеченные родители поблагодарили полицейских за помощь.

Ранее полицейские в Ленобласти приняли экстренные роды прямо на улице и спасли новорожденного. Прибывшая на место скорая помощь увезла женщину и ребенка в перинатальный центр.