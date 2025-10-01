Роза Сябитова встала на сторону мужчин, которые тянут с предложением

Телепродюсер и сваха Роза Сябитова в беседе с ИА НСН прокомментировала результаты опроса ювелирной сети Sunlight, согласно которым около 57% российских женщин готовы самостоятельно предлагать мужчинам вступить в брак. Сябитова назвала такую статистику ненормальной и объяснила, почему мужчины редко делают предложение.

По ее мнению, молодые девушки становятся более самостоятельными и самодостаточными, в то время как мужчины демонстрируют черты инфантильного поведения и не торопятся создавать семьи из-за финансовых обязательств. В результате многие женщины берут инициативу в свои руки, чтобы не остаться одинокими и бездетными.

Сябитова подчеркнула, что инициатор предложения должен быть мужчина, поскольку это традиционный подход, соответствующий мужской природе и русской культурной традиции. Она уверена, что мужчина всегда знает, кого он хочет видеть женой, и инициатива должна исходить от него, а не от женщины. В противном случае, по мнению Сябитовой, такие союзы могут быть неустойчивыми и непродуктивными.