Роза Сябитова указала на сложность поиска партнера в позднем возрасте из-за накопленного опыта

Ведущая проекта «Давай поженимся!» Роза Сябитова в беседе с ИА НСН заявила, что крепость брака не определяется местом знакомства будущих супругов. Все зависит от желания сохранить отношения. При этом каждый способ знакомства имеет свои преимущества и недостатки.

Она отмечает, что служебные романы могут негативно сказаться на карьере одного из партнеров, особенно если один из них достигнет значительного продвижения по службе. Сябитова подчеркивает важность осознания возможных последствий романтических отношений для профессионального роста.

Кроме того, Сябитова напоминает о важности правильного настроя при знакомстве с новыми людьми. Открытая и веселая девушка, вероятно, найдет общий язык с кем-то в очереди к стоматологу быстрее, чем на эксклюзивном курорте. Она также обращает внимание на различие в мотивациях для знакомств: «для тела», «для дела» или «для души». Несовпадение этих мотиваций может привести к неудаче, независимо от места знакомства.

Сябитова добавляет, что с возрастом создать семью становится сложнее из-за накопленного жизненного опыта. Она подчеркивает, что универсальных советов для поиска партнера не существует, главное — иметь искреннее желание создать семью.