Роза Сябитова призналась, что часто обращается к гороскопам и астрологическим прогнозам

Российская сваха и телезвезда Роза Сябитова рассказала о роли астрологии в своей жизни и карьере. В беседе с Общественной службой новостей она призналась, что часто обращается к гороскопам и астрологическим прогнозам.

Сябитова заявила, что многие прогнозы сбываются в ее случае, особенно связанные с карьерным ростом и финансовым благополучием. Она также отметила, что не стесняется обращаться за консультациями к известным астрологам, таким как Василиса Володина и Павел Глоба.

Сваха подчеркнула, что многие артисты также обращаются за помощью к астрологам и не считают это чем-то постыдным.