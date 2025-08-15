Роза Сябитова не оценила идею введения штрафов за измену в России

Введение штрафов за измену в РФ не будет эффективным из-за особенностей менталитета россиян. В разговоре с Life.ru телеведущая Роза Сябитова подчеркнула, что меры наказания не нужны для профилактики супружеской неверности, так как каждая пара должна самостоятельно работать над отношениями и договариваться друг с другом.

Сваха привела сравнение семьи с государством и отметила, что измена подобна фактору, который разрушает государство изнутри.

«Я всегда сравниваю семью с государством. Государство — это семейство семей. А сама семья — это маленькое государство, потому что там действуют точно такие же законы социума. Так вот, мудрецы говорят, что государство разрушается изнутри, а внешние враги их только добивают. Измена — это фактор, который добивает государство. Проблема создается внутри, а сама измена просто уже это выявляет», — сказала Сябитова.

Она подчеркнула, что карательные меры не приводят к положительным результатам, и в случае проблем в семье важно, чтобы супруги общались и обсуждали проблемы, а близкие помогали им советом.