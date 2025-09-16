Ротенберг стал одним из претендентов на пост главного тренера московского «Динамо»

Московская команда «Динамо» может сменить главного тренера Алексея Кудашова, которого ставят перед необходимостью улучшения результатов команды. После неудачного старта сезона, набрав лишь три очка в первых пяти играх, руководству клуба предстоит принять важное кадровое решение. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на «Спорт-Экспресс».
По опубликованной информации, среди кандидатов на вакантную должность — Роман Ротенберг и Зинэтула Билялетдинов.
Напомним, что Ротенберг с 2022 года руководил петербургским клубом СКА, откуда ушел летом текущего года, перейдя в совет директоров «Динамо». Сегодня Ротенберг занимается развитием молодежного состава клуба.
