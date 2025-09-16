Ротенберг стал одним из претендентов на пост главного тренера московского «Динамо»

Московская команда «Динамо» может сменить главного тренера Алексея Кудашова, которого ставят перед необходимостью улучшения результатов команды. После неудачного старта сезона, набрав лишь три очка в первых пяти играх, руководству клуба предстоит принять важное кадровое решение. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на «Спорт-Экспресс».