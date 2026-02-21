Росводресурс допустил весеннее наводнение в Абатском и Ильинке Тюменской области

Росводресурс предупредил о рисках подтоплений в селах Ильинка и Абатское в Тюменской области в 2026 году. Такой прогноз был представлен по итогам заседания российско-казахстанской рабочей группы в Астане, сообщило Ura.ru .

Эксперты из России и Казахстана обсудили меры по борьбе с весенним половодьем на трансграничных реках. Особое внимание уделили прогнозу на 2026 год для рек Урал, Тобол, Ишим и Иртыш.

«На гидрологических постах на реке Ишим — у села Ильинка, города Ишим и села Абатское (Тюменская область) — возможно достижение отметок опасного гидрологического явления», — отметили специалисты.

При этом в целом по бассейнам всех рек ожидаемые объемы притока воды к водохранилищам будут меньше прошлогодних значений, за исключением Каратомарского водохранилища на реке Тобол в Казахстане.