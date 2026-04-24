Ростовскую область накроют заморозки и штормовой ветер

В конце недели в Ростовской области ожидается резкое ухудшение погоды. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru .

Так, 24 апреля в Ростове-на-Дону будет облачно, временами дождь, ветер до 15–20 м/с, температура +7…+9 градусов. По области — дождь, по северу мокрый снег, порывы ветра до 26 м/с, температура от +5 до +14 градусов.

В субботу, 25 апреля, в Ростове-на-Дону осадков не ожидается, ветер до 15 м/с, ночью до +3 градусов, днем до +15 градусов. По области — местами дождь и мокрый снег, порывы ветра до 23 м/с, заморозки на почве и в воздухе до -3 градусов.

В воскресенье, 26 апреля, в Ростове-на-Дону снова дождь, ветер 7–12 м/с, днем до +18 градусов. В области — небольшой дождь, ветер 15–18 м/с, заморозки до -3 градусов, днем до +21 градуса.

Агрономы советуют отложить посадку картофеля: холодная почва может привести к загниванию клубней. Оптимальное время — конец апреля или начало мая.