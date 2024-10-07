Ростовскую еврейскую религиозную общину ликвидировали решением суда

Ростовский областной суд принял решение о ликвидации религиозной организации «Ростовская еврейская религиозная община — КЕРОР» по причине несоблюдения требований российского законодательства. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Иск в суд о рассмотрении прошения о ликвидации общины и исключении ее из реестра юридических лиц подало главное управление министерства юстиции по региону.

«Местная религиозная организация „Ростовская еврейская религиозная община — КЕРОР“ по решению Ростовского областного суда ликвидирована и исключена из Единого государственного реестра юридических лиц РФ», — заявили в инстанции.

В пресс-службе уточнили, что причиной ликвидации стало несоблюдение требований законодательства о религиозных объединениях, свободе вероисповедания и совести, порядка деятельности и целей, указанных в уставе.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. По его словам, община вносит важный вклад в межконфессиональный диалог внутри страны.