Ростовский урбанист Зайцев сообщил, что запрет на езду курьеров по тротуарам может ухудшить ситуацию для водителей

Ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев в интервью RostovGazeta выразил мнение, что запрет на езду курьеров по тротуарам может ухудшить ситуацию с дорожно-транспортными происшествиями в Ростове. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru .

Он подчеркнул, что техническое исполнение такого запрета невозможно, так как невозможно отличить курьера от обычного человека на электротранспорте.

Зайцев также указал, что действующими правилами дорожного движения разрешено движение электровелосипедов мощностью до 250 Вт и скоростью до 25 км/ч по тротуарам при отсутствии велодорожек. Он подчеркнул, что на автомобильных дорогах такой транспорт подвергается большому риску.