Ростовский урбанист Зайцев назвал сокращение троллейбусной сети в городе опасным решением

Ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев раскритиковал проект транспортного планирования на 2026–2030 годы, заявив, что сокращение троллейбусной сети является одним из самых опасных решений. Об этом написала rostovgazeta.ru.
План предусматривает закрытие ряда трамвайных маршрутов, включая № 4 и № 6, а также ликвидацию семи троллейбусных маршрутов, оставив только три: № 2, № 17 и № 22. Первоначально документ был размещен на сайте городской администрации, но позже удален.
Власти уточнили, что стратегия была подготовлена институтом «МосТрансПроект» и носит предварительный характер. Окончательная версия будет представлена после учета общественных замечаний.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте