Ростовский урбанист Зайцев назвал сокращение троллейбусной сети в городе опасным решением

Ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев раскритиковал проект транспортного планирования на 2026–2030 годы, заявив, что сокращение троллейбусной сети является одним из самых опасных решений. Об этом написала rostovgazeta.ru .

План предусматривает закрытие ряда трамвайных маршрутов, включая № 4 и № 6, а также ликвидацию семи троллейбусных маршрутов, оставив только три: № 2, № 17 и № 22. Первоначально документ был размещен на сайте городской администрации, но позже удален.

Власти уточнили, что стратегия была подготовлена институтом «МосТрансПроект» и носит предварительный характер. Окончательная версия будет представлена после учета общественных замечаний.