Rostovgazeta.ru: строительство магистрали на Вавилова планируют завершить в декабре 2025 года

В Ростове-на-Дону специалисты продолжают строительство магистрали на Вавилова. Как сообщила Rostovgazeta.ru со ссылкой на директора Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону Дениса Водопьянова, работы планируется завершить в декабре 2025 года.