Rostovgazeta.ru: строительство магистрали на Вавилова планируют завершить в декабре 2025 года

В Ростове-на-Дону специалисты продолжают строительство магистрали на Вавилова. Как сообщила Rostovgazeta.ru со ссылкой на директора Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону Дениса Водопьянова, работы планируется завершить в декабре 2025 года.
По его словам, для возведения дороги пришлось выкупить 120 земельных участков. Расширение улицы должно решить проблему доступности окраинных жилых районов.
Ростовские депутаты надеются, что подрядчик сможет успеть закончить работы к 1 сентября 2025 года.
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